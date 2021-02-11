該集團建議恢復每股派中期息0.024元。其指出，期內儘管受到疫情帶來負面影響，但是受惠於擁有亞洲菜餐廳的特許經營品牌數量增加，加上期間香港疫情得到更好的控制，餐飲業逐漸復甦，收入仍按年增長4.6%至4.23億元。整體全職前線員工的第一劑疫苗的接種率為74.83%，並且持續上升中。

下半年集團擬推出全新的自家經營品牌「永華日常」，以及最新引入的特許經營品牌「The Matcha Tokyo」，為顧客提供更多樣化的餐飲體驗，進一步將業務領域拓展至香港特色餐廳以及高級休閒咖啡室。

目前叙福樓擁有的自有品牌包括「煲仔王」、「牛涮鍋」及「和平飯店」等；另有特許經營品牌「牛角」、「溫野菜」、「牛角次男坊」及「柳氏家」。