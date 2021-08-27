網信辦指出，今日召開了專項整治部置會，會上表示，即日起至10月26日，為專項整治的第一階段，整改期間，國家網信辦將會同國改委、財政部、中國人民銀行、證監會、銀保監會等財經主管部門，督促指導主要商業網站平台對照專項整治要求，集中清理一批違規發布的財經類信息，依法依規嚴處一批問題嚴重的網站平台，封禁關停一批充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的「自媒體」賬號。

10月26日後，國家網信辦將對第一階段專項整治情況進行評估，開展下一階段專項整治。

此次專項整治重點聚焦財經類「自媒體」賬號、主要公眾賬號平台、主要商業網站平台財經版塊、主要財經資訊平台等4類網上傳播主體，重點打擊8類違規問題：

一是胡評妄議、歪曲解讀財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱空我金融市場、唱衰中國經濟等；

二是毫無立場、不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀我財經領域熱點的報道評論等；

三是散布「小道消息」，以所謂「揭秘」、「重磅」、「獨家爆料」、「知情人士稱」為名進行渲染炒作，甚至造謠傳謠；

四是轉載合規稿源財經新聞信息時，惡意篡改、斷章取義、片面曲解等「標題黨」行為；

五是充當金融「黑嘴」，惡意唱空或哄抬個股價格，炒作區域樓市波動，擾亂正常市場秩序；

六是炒作負面信息對相關利益主體進行威脅恐嚇、敲詐勒索，謀取非法利益；

七是炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒，借以推銷所謂「財商課」、各類保險產品等；

八是未嚴格履行身份認證程序，冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義開辦財經專欄、賬號等。