交通銀行料下半年淨息差保持穩定 貸款收益率面臨下行壓力
文章日期：2021年8月27日 19:50
交通銀行（3328）副行長郭莽表示，該行今年上半年淨息差1.55%，按年升2個基點。上半年，生息資產收益率3.63%，按年跌17個基點，但另一方面，負債成本率降幅更大，計息負債成本率2.17%，按年跌25個基點，既得益於外部市場環境，也得益於該行堅持壓降高成本負債，優化負債結構的努力。
郭預計，該行下半年淨息差將會保持總體穩定。雖負債端成本率有望下降，但存款市場競爭激烈，同時，受貸款需求政策面因素影響，貸款收益率有一定下行壓力。該行會適度推進資產結構優化調整，積極滿足消費領域的信貸需求，保持信貸收益率穩定。在風險管理可控的前提下，適度加大收益率相對較高的債券等非信貸品種的投資。
該行亦會繼續堅持高成本負債壓降策略，全年目標壓降定期結構性存款約1000至2000億之間。對新發的大額存單和結構性存款利率進行價格管控，該行訂的目標是不超過同業平均水平。他說，冀透過這些措施穩定及提高息差。
副行長殷久勇表示，上半年該行不良貸款淨增加較多的行業，主要是交通運輸業、倉儲和郵政業、房地產業等。當前該行關注的主要風險因素，一是受疫情及紓困政策逐步退出的影響，部分借款人的信用風險，有可能增加暴露，二是受全球經濟疲弱，國內經濟恢復不均衡、不穩定等壓力的影響，部分國際化材料的企業，落後、淘汰產能的企業等，它們的經營將面臨考驗，可能會新增一些風險。
其他報道