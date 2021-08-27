曾作為中國恒大（3333）旗下恒大地產回A的戰略投資者，其後由於恒大地產回A失敗而「債轉股」。集團在中期業績披露，期內於恒大地產的股本投資為59.79億元，按年減少7.58億元或11.25%。而截至今年中期，有關恒大地產投資的公允值減少8.33億元，乃於綜合損益表內確認，集團仍繼續持有恒大地產股權為2.6439%。

集團又表示，已關注到與恒大地產相關的市場情況，集團亦將密切跟蹤形勢變化，積極應對。

期內集團收益按年升371%至194億元，當中物業開發業務結轉銷售收入169.0億港元，按年升679%，房地產開發毛利率約39%。上半年實現物業投資收入約6.9億港元，按年升22%。

對於「三道紅線」標準的逐步推進，外部融資環境持續收緊。集團指，財務情況保持，中期剔除預收款後的資產負債率為60.1%，淨負債率為43.7%，現金短債比為1.5倍，所有指標均屬於「綠檔」。2021年集團將置換即將到期的短期貸款，繼續優化現金短債比例。

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