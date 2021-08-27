中芯國際上半年盈利增3.2倍 維持不派中期息
文章日期：2021年8月27日 19:12
中芯國際（0981）（滬688981）上半年純利按年升318.9%至8.467億美元，扣除非經常性損益的純利按年升338.9%至3.63億美元，每股基本盈利為0.11元，按年升175%，維持不派中期息。
中芯上半年收入按年增32.8%至24.48億美元，毛利率按年升0.6個百分點至26.8%。集團指，收入增加主要因期內銷售晶圓的數量增加及平均售價上升所致，銷售晶圓的數量由上年280萬片約當8吋晶圓增加16.2%至期內330百萬片約當8吋晶圓。平均售價由上年590美元增加至期內678美元。
期內研發投入按年跌7.%，至2.99億美元，佔營業收入比例按年跌5.4個百分點至12.2%。
按業務計，中芯中期晶圓代工業務營收為22.4億美元，按年增長33.5%，佔收入的91.5% ；光掩模製造、測試及其他配套技術服務收入總和為2.08億美元，按年增25.5%，佔收入的8.5%。
按地區計算，內地及香港業務收入佔收入的59.6%；北美業務區業務佔收入的25.3%；歐洲及亞洲區業務佔收入的15.1%。
集團指，2021年下半年，公司依然面臨實體清單帶來的影響，各項指標的預期有一定的不確定性，但公司會積極努力解決問題，把握自身在細分領域的優勢，提高核心競爭力等。
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