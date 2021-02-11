騰訊有份︱飛魚科技中期虧損871.1萬人幣 不派息
文章日期：2021年8月27日 18:49
遊戲開發商飛魚科技（1022）收市後公布，中期收按年增加9.7%至5167萬元（人民幣，下同），非國際財務報告準則（non-IFRS）下虧損871.1萬元，較去年同期虧損2111萬元大幅收窄。不派息。
公司指出，儘管於過去數年中國在線遊戲行業競爭激烈且監管措施日益嚴格，但仍然存在大量機會。今年下半年，公司將繼續開發遊戲，戰略重點是「神仙道」及「保衛蘿蔔」等成熟知識產權以及少數經選定的遊戲類型（包括塔防攻略休閒多人線上戰術競技(MOBA)及第一人稱射擊遊戲(FPS)等）。
另飛魚科技計劃於下半年針對國內外市場推出2至3款手機遊戲，而其正在開發的其他遊戲計劃於2022年或之後推出。
期內，公司RPG手機遊戲及網絡遊戲有累計註冊用戶約2.29億戶，其中網絡遊戲有約1.73億戶及手機遊戲有約5590萬戶。RPG手機遊戲及網絡遊戲已有MAU約30萬名，其中手機遊戲有MAU約10萬名及網絡遊戲有MAU約20萬名；休閒遊戲有MAU約450萬名；HTML5遊戲有MAU約30萬名。
飛魚科技今天收報0.69元，升27.78%。騰訊約持有飛魚科持約15.24%股份。
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