香格里拉中期EBITDA回復正數 股東虧損5980萬美元
文章日期：2021年8月27日 18:13
香格里拉（0069）公布6月底止上半年業績，除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）回復正數，獲利4980萬美元；股東應佔虧損5980萬美元，按年減少78.84%；期內不派中期息。在主營的中、港酒店市場方面，分別錄得稅後虧損3320萬及2490萬美元，按年減少69.29%及25.89%。
該集團指出，旗下位於內地一線、二線、三及四線城市的酒店入住率，分別為52%、53%及42%，每房收入分別達78美元、50美元及40美元，按年大增1.52倍、1.27倍及1.5倍。在香港的酒店入住率則分別為31%，每房收入為45美元，按年增加50%。酒店管理業務方面，整體加權平均入住率為37%，按年增加7個百分點。每房收入34美元，按年減少11%。
內地的投資物業稅後盈利按年增長7.38%，達8150萬美元，主要受惠於成都香格里拉中心的寫字樓出租率及租金提升，以及大連香格里拉公寓服務式公寓的租金提升所推動。
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