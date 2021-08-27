永旺中期虧損擴大至2.45億派息3仙 下半年再開10間門店
文章日期：2021年8月27日 18:07
永旺（0984）公布，截至今年6月底止，中期虧損擴大2.41倍至2.45億元，而去年同期為虧損7200萬元。每股虧損94.38仙，派中期息每股3仙。
集團期內收入錄48.071億元，按年跌6.8%；毛利率維持28.2%水平。按市場劃分，香港分部收入達22.53億元，按年減少7%；中國收益則微跌1.8%至25.54億元。
永旺今年開店步伐持續，包括與大創（Daiso）達成戰略合作協議，並於6月在本港開設首間專門店，目前已設立4間門店；另本月初亦在旺角家樂坊開設AEON STYLE新分店。集團執行董事兼董事總經理菅原功指，上述門店銷售均比預期好，未來將主力發展相關品牌，預計今年下半年將於本港增設7間新門店，內地則計劃開設3間。他續指，相信新商業模式有望為集團業務表現帶來改善，並冀盡快恢復收支平衡。
對於政府推出消費券，菅原功指，相關計劃對集團旗下高單價商品，尤其鞋類產品的銷售帶來刺激，比集團預期好；而集團亦會推出各項活動及商品優惠，迎接10月份第二期消費券發放。
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