世華首季虧損按年減少66%至190.4萬美元
文章日期：2021年8月27日 17:40
世界華文媒體（0685）公布截至6月底止首季度業績，股東應佔虧損190.4萬美元，按年虧損收窄66.49%，不派季度息。季內受惠於出版及印刷分部以及旅遊分部，雙雙錄得營業額增長，分別按年增長18.5%及24.5%，致整體營業額按年增長18.5%，達到2869.3萬美元。其預計在2021/2022年度餘下季度，繼續充滿不確定性及挑戰。新聞紙價格有可能於下半年顯著上漲，意味經營利潤將進一步受壓，其將繼續落實嚴格成本控制措施，務求盡量減少對盈利造成之影響。
世界華文的出版及印刷分部季度虧損按年減少76.63%至127.2萬美元，當中馬來西亞市場的虧損大減97.44%至9.3萬美元；香港及台灣分部虧損84.1萬美元，按年減少56.2%；北美業務則因為在加拿大獲政府發放的補貼減少，因此扭盈為虧，虧損33.8萬美元。受惠於廣告商投放更多資金於網絡宣傳活動，加上讀者轉移至數碼平台進行媒體消費及購物，數碼業務持續錄得增長。旅遊分部方面，由於獲政府補貼減少，因此季內該部門的虧損擴大30.75%，達48.9萬美元。
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