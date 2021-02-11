世界華文的出版及印刷分部季度虧損按年減少76.63%至127.2萬美元，當中馬來西亞市場的虧損大減97.44%至9.3萬美元；香港及台灣分部虧損84.1萬美元，按年減少56.2%；北美業務則因為在加拿大獲政府發放的補貼減少，因此扭盈為虧，虧損33.8萬美元。受惠於廣告商投放更多資金於網絡宣傳活動，加上讀者轉移至數碼平台進行媒體消費及購物，數碼業務持續錄得增長。旅遊分部方面，由於獲政府補貼減少，因此季內該部門的虧損擴大30.75%，達48.9萬美元。

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