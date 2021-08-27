郵儲行上半年多賺22% 不派息
文章日期：2021年8月27日 17:26
郵儲行（1658）公布，截至今年6月底止中期盈利410.1億元（人民幣，下同），按年增長21.84%；每股盈利0.4元，不派息。
上半年郵儲行營業收入1576.53億元，升7.73%，其中利息淨收入1320.96億元，增長 6.19%，手續費及佣金凈收入114.29億元，增長37.86%。
期內淨息差2.31%，較去年同期跌0.08個百分點；不良貸款率0.83%，較去年底跌0.3個百分點；核心一級資本充足率9.74%，較去年底升0.14個百分點。
於6月底，郵儲行資產總額12.22萬億元，較去年底增長7.61%，其中客戶貸款總額 6.19萬億元，較去年底升8.33%；負債總額11.47萬億元，較去年底增7.36%，其中客戶存款總額10.91萬億元，較去年底增長5.36%。
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