吉利同時表示，完成Pre A 系列的融資後，吉利的股權佔比將由51％降至48％，失去控股地位，但吉利仍是持有極氪智能科技的單一最大股東，團仍能控制極氪董事。吉利又指，集團將繼續能夠控制極氪智能科技並將其財務業績併入本集團的綜合財務報表，因此，極氪智能科技將繼續作為吉利的附屬公司入賬。

該五位的投資方分別是，美國晶片製造商英特爾投資公司、中國電池製造商寧德時代、中國礦業開採商鴻商集團、視頻公司Bilibili（9626）和中國的私募股權投資基金公司博裕投資。

吉利表示，透過引入各行業市場領先投資者，將提升極氪智能科技的市場形象，推動未來前景，亦是建立所有參與者利益一體化生態系統第一步，並為戰略合作打開大門，同時為籌集資金提供機會， 拓寬投資者基礎，擴大電動汽車業務，將繼續尋求其他投資者適合投資。

其他報道

工行上半年多賺近一成 第二季增長21%

港交所與廣州期交所簽備忘 助大灣區建設

澳門第二季GDP升69.5% 扭轉九季連跌

事隔一天終闢謠 歡聚集團：無收到私有化邀約

萬華首季虧損420萬 仍持有毛記1200萬股

人行：比特幣非法定貨幣 大眾要保護自己「錢袋子」

新特能源中期純利大增704倍 不派息

彭博社：拜登顧問擬推薦鮑威爾連任聯儲局主席

交行半年多賺15% 核心一級資本充足率降至10.59%

渣打料金管局增發外匯基金票據不致收緊流動性 港匯回軟至近7.79

【有片：埋身擊】觀望鮑威爾言論

證監會與商罪科會聯合調查 涉上市公司前高層盜用資金逾4.5億

恒指跌7點成交縮 北水第3日流出 科指本周累升7% 7個月最大升幅

太興：敏華餐廳、亞參雞飯料年底前進軍內地市場

趙薇傳遭封殺 中央警告加班文化 阿里系股份尾市受壓

華爾街日報：中國擬限擁有大量敏感消費者數據的公司到美國IPO

嘉里物流料運費高企至明年首季