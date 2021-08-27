吉利：極氪引英特爾、寧德時代等投資者
文章日期：2021年8月27日 17:36
吉利汽車（0175）宣布，旗下極氪智能科技與五名投資者訂立購股協議，五位投資方共認購極氪智能科技Pre A系列的1.26億股優先股，總代價為5億美元（約38.95億港元），將佔極氪智能科技經擴大已發行股本的5.6％。若以今輪融資計算極氪智能科技的總估值可達89.29億美元（約695.56億港元）。
吉利同時表示，完成Pre A 系列的融資後，吉利的股權佔比將由51％降至48％，失去控股地位，但吉利仍是持有極氪智能科技的單一最大股東，團仍能控制極氪董事。吉利又指，集團將繼續能夠控制極氪智能科技並將其財務業績併入本集團的綜合財務報表，因此，極氪智能科技將繼續作為吉利的附屬公司入賬。
該五位的投資方分別是，美國晶片製造商英特爾投資公司、中國電池製造商寧德時代、中國礦業開採商鴻商集團、視頻公司Bilibili（9626）和中國的私募股權投資基金公司博裕投資。
吉利表示，透過引入各行業市場領先投資者，將提升極氪智能科技的市場形象，推動未來前景，亦是建立所有參與者利益一體化生態系統第一步，並為戰略合作打開大門，同時為籌集資金提供機會， 拓寬投資者基礎，擴大電動汽車業務，將繼續尋求其他投資者適合投資。
其他報道
渣打料金管局增發外匯基金票據不致收緊流動性 港匯回軟至近7.79
證監會與商罪科會聯合調查 涉上市公司前高層盜用資金逾4.5億
恒指跌7點成交縮 北水第3日流出 科指本周累升7% 7個月最大升幅
華爾街日報：中國擬限擁有大量敏感消費者數據的公司到美國IPO