工行上半年多賺近一成 第二季增長21%
文章日期：2021年8月27日 17:32
工行（1398）宣布，上半年錄得盈利1634.73億元（人民幣，下同），按年增9.9%，接近重返疫情前2019年上半年的水平。若單計第二季，盈利更按年大增21%。
今年上半年利息淨收入為3362.93億元，按年升5.1%，較2019年同期升8%；手續費及佣金淨收入為759.43億元，按年升0.5%，較2019年同期跌0.8%。
整體營業收入較過去兩年同期為佳，但資產減值損失仍然高企，上半年為1245.47億元，按年略減0.7%，但較2019年同期多25.6%。不良貨款率為1.54%，較去年底回落0.04個百分點，但仍高於2019年底的1.43%。撥備覆蓋率為191.97%，較去年底高11.29個百分點。核心一級資本充足率持續下降，上半年為12.9%，較去年底減少0.28個百分點。
息差仍然低企，上半年淨利息收益率為2.12%，較第一季的2.14%低，按年減少0.08個百分點，較2019年同期低0.23個百分點。
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