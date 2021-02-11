此前，澳門的GDP自2019年第一季起，直到今年第一季止，連跌9個季度。最新數據亦顯示，第2季入境旅客人次按年上升43倍，按季則上升25.9%；澳門的服務出口按年上升555.6%，其中博彩服務出口上升1089.7%，其他旅遊服務出口則上升1328.3%；貨物出口按年上升606.9%。內部需求維持正增長，按年上升3.7%。貨物進口上升173.5%，服務進口亦上升54.2%。

居民的本地經濟活動已基本回復，住戶在本地的最終消費支出按年上升8.8%；由於去年基數較低原因，住戶在外地的最終消費支出上升87.0%；整體私人消費按年上升11.5%。特區政府為防疫作出相關支出，以及推出電子消費優惠計劃等經濟援助措施，政府最終消費支出保持平穩，按年上升0.4%。整體需求改善帶動貨物貿易增長，貨物進口及出口分別按年上升173.5%及606.9%。

固定資本形成總額按年下跌10.1%，當中建築投資下跌16.7%，設備投資則上升25.0%。特區政府續推動基建項目，公共工程投資按年上升37.0%，設備投資亦上升37.3%。私人投資方面，大型娛樂酒店項目投資低於去年同季水平。私人住宅項目較少，使私人建築投資按年下跌27.7%，設備投資則上升24.2%。

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