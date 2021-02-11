集團中期收入按年升130.17%至77.51億元，綜合毛利率為31.81%，按年增加13.23個百分點，主要因集團多晶硅產品銷售價格大幅上漲。

多晶硅生產板塊毛利率大幅提升所致集團中期多晶硅銷量約3.54萬噸，按年升36%；多晶硅生產板塊實現收入35.32億元，按年增加157.36%，實現毛利15.89億元，按年增長1,288.14%，集團指為了保證多晶硅的長期穩定銷售，陸續與多家下游硅片客戶簽訂了多晶硅銷售框架協議，已基本鎖定了未來3-5年多晶硅產品的銷售。

多晶硅項目建設方面，期內集團挖潛改造對現有新疆多晶硅生產綫實施技術改造，新增產能每年3.4萬噸，預計將於2022年一季度完成，完成後其新疆多晶硅產能將提升至每年10萬噸，多晶硅平均生產成本將進一步下降。

集團旗下的內蒙古新特硅材料亦主體啓動了10萬噸多晶硅項目建設，該項目目前已完成項目備案、環評等，正在進行土建施工，爭取2022年下半年建成投產。投產後，集團多晶硅產能將達到每年20萬噸，將進一步提升集團的行業地位及核心競爭力。

ECC板塊方面，中期收入29.99億元，按年增加134.18%，主要是由報告期內集團加大市場開發力度，帶動了ECC業務的規模擴大所致。BOO板塊中期收入按年增72.49%至7.27億元，主要是由於報告期內集團實現發電的BOO項目規模增加，發電量相應增加所致。

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