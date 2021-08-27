交行半年多賺15% 核心一級資本充足率降至10.59%
文章日期：2021年8月27日 16:49
交通銀行（3328）公布上半年業績，純利420.19億元（人民幣．下同），按年增15.1%。每股收益0.54元，按年多17.39%。該行第二季純利200.73億元，按季少8.53%，按年多33.34%。
上半年該行利息淨收入784.86億元，按年多6.28%。手續費及佣金淨收入249.66億元，按年多2.84%。信用減值損失330.82億元，按年減少0.75%。稅前利潤465.88億元，按年多16.59%。
上半年不良貸款率1.6%，按年跌0.07個百分點；一級資本充足率13.11%，按年增0.23個百分點；核心一級資本充率10.59%，按年跌0.28個百分點。淨利差1.46%，按年升1個基點；淨利息收益率1.55%，按年升2個基點。
交銀今收報4.4港元，升0.46%。
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