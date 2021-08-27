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交行半年多賺15%　核心一級資本充足率降至10.59%

文章日期：2021年8月27日 16:49

交通銀行（3328）公布上半年業績，純利420.19億元（人民幣．下同），按年增15.1%。每股收益0.54元，按年多17.39%。該行第二季純利200.73億元，按季少8.53%，按年多33.34%。