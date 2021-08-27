恒指收市跌7點或0.03%，報25407點，成交金額1289億元，較上日減少6.97%，是近兩周最少成交；國指升20點或0.23%，報8957點。恒生科技指數收報6322點，跌0.23%。

恒指連跌3日，累計跌320.03點，對上一次連跌3日是8月16日；科指連跌2日，累計跌136.69點，另外亦是連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是8月16日。

藍籌29隻升，26隻下跌，3隻無升跌。潤地（1109）升5.28%，收報28.9元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）升4.03%，收報64.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻33點；石藥（1093）跌4.08%，收報9.63元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌3.88%，收報155.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低88點。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報38元，升4.4%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報25.6元，跌5.54%。

恒指失10天線(25531.54點)，科指續於10天線(6239.05點)之上，及20天線(6488.99點)之下。

北水南下合計淨流出34.36億元，較上日增加5.89%，連續第3日流出，累計流出73.95億元。南水北上合計淨流入62.03億元人民幣，較上日增加404.7%，連續第5日流入，累計流入179.97億元。

一周表現

恒指本周累升2.25%或558點，升幅是2021年7月16日後最大，當時收市升幅為2.41%；本周表現最佳的是美團（3690），累升16.34%，其次為阿里健康（0241）及信義光能（0968），分別升13.14%及12.52%。而表現最差的是申洲國際（2313），累跌12.76%，其次為中移動（0941）及石藥（1093），分別跌6.23%及5.03%。

國指本周累升2.46%或215點，升幅是2021年7月16日後最大，當時收市升幅為2.71%；本周表現最佳的是京東（9618），累升26.26%，其次為京東健康（6618）及網易（9999），分別升20.48%及19.5%。而表現最差的是翰森製藥（3692），累跌21.81%，其次為申洲國際（2313）及恒大（3333），分別跌12.76%及11.18%。

科指本周累升7.25%或427點，升幅是2021年1月22日後最大，當時收市升幅為11.28%；本周表現最佳的是京東（9618），累升26.26%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及京東健康（6618），分別升22.57%及20.48%。而表現最差的是金山軟件（3888），累跌18.08%，其次為明源雲（0909）及平安好醫生（1833），分別跌9.38%及8.58%。

午後消息股表現

華爾街日報：中國擬限擁有大量敏感消費者數據的公司到美國IPO。騰訊（0700）收報466.4元，跌1.14%；阿里巴巴（9988）收報155.9元，跌3.88%；美團（3690）收報225元，跌0.79%。

深圳國際（0152）上半年盈利倒退44%，不派中期息。收報10.34元，跌1.52%。

泡泡瑪特（9992）中期多賺1.5倍至3.6億人幣，毛利率跌至63%。收報25.6元，升2.4%。

中信股份（0267）上半年多賺64%，中期息0.15元增五成。收報8.66元，升1.17%。

環球醫療（2666）上半年多賺32.3%至10.5億人幣，不派息。收報6.11元，升3.91%。

榮萬家（2146）：物色收入逾2000萬人幣收購項目。收報9.09元，升2.13%。

雅迪（1585）中期純利升49%，不派息。收報14.36元，升1.41%。

遠大住工（2163）中期虧轉盈賺4720萬人幣，不派息。收報12.14元，跌0.33%。

嘉里物流（0636）半年核心盈利升八成，中期息增92%每股派0.211元。收報24.05元，跌0.21%。

石四藥集團（2005）半年多賺12%，中期息0.05元不變。收報5.06元，跌0.39%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報262.4元，升2.34%；建行（0939）收報5.64元，升0.89%；工行（1398）收報4.34元，升0.46%；比亞迪電子（0285）收報34.4元，跌2.41%；中芯國際（0981）收報24.25元，升0.41%；康希諾生物（6185）收報289.2元，跌0.28%。

快手（1024）曾升近5%，傳與NBA談戰略合作關係。收報71.45元，升1.49%。

REDD：中央要求廣東省「市場化」方式處理恒大（3333）債務，恒大系反彈，恒汽（0708）曾升最多36.1%，是1月25日後最大升幅，收報6.5元，升25.48%。恒大（3333）見52周低4.17元，收報4.37元，升3.31%。恒大物業（6666）收報5.81元，升0.17%；恒騰（0136）收報3.72元，升1.64%。

CNBC：雷蛇（1337）考慮在美國二次上市。收報1.88元，升1.62%。

中策（0235）：考慮出售恒大汽車部分或全部投資。中策收報0.066元，升1.54%。

太興（6811）上半年多賺3倍，敏華冰廳及亞參雞飯增長迅速。收報1.65元，跌1.2%。

海通證券（6837）上半年多賺49%。收報7.12元，升0.85%。

安樂工程（1977）上半年賺1.13億元。收報1.9元，跌3.06%。

小鵬汽車（9868）二季蝕11.95億元，收入增5倍。收報162.1元，升3.31%。

移卡（9923）中期多賺36%。收報31.6元，跌0.78%。

心動（2400）上半年蝕3.25億，按年轉盈為虧。收報39元，跌4.29%。

新華保險（1336）半年新業務價值按年跌22%，純利增28%。收報22.85元，升3.63%。

華潤啤酒（0291）：進軍中國白酒業務。收報63.95元，升0.39%。

眾安在綫（6060）上半年多賺半成，不派息。收報38元，升4.4%。

光大控股（0165）上半年盈利升1.32倍，中期息倍增派0.28元。收報9.41元，升2.39%。

香港科技探索（1137）中期多賺3%，息8仙，近8年首次派息，HKTVmall上半年交易額30億。收報9.95元，升8.62%。

京東（9618）據報接近完成收購中國物流（1589）資產控股權。中國物流稱主要股東知會，彼正與潛在買方進行討論。京東收報304.8元，升2.76%；中國物流收報3.99元，跌5.45%。

中石油（0857）上半年扭虧賺530億元，中期息增近5成。收報3.17元，升0.96%。

都市麗人（2298）盈利是轉型初步結果顯現，原材料價格上漲持續至下半年。收報0.76元，跌5%。

中國平安（2318）半年純利跌15%遜預期，派中期息0.88元人民幣。收報64.5元，升4.03%。

破頂股表現

破頂股包括，波司登（3998）創上市新高，見6.2元，收報6.06元，升6.88%；科濟藥業（2171）創上市新高，見38.1元，收報36.55元，跌1.22%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.76元，升1.1%；慶鈴汽車股份（1122）創52周高，見2.09元，收報2.06元，升1.48%；中國水務（0855）創52周高，見7.98元，收報7.85元，升4.67%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，魯大師（3601）創上市新低，見1.8元，收報1.84元，跌3.16%；易居企業（2048）創上市新低，見2.21元，收報2.32元，升3.11%；喆麗控股（2209）創上市新低，見2.15元，收報2.16元，跌17.56%；宇華教育（6169）見52周低4.04元，收報4.12元，跌3.96%；啟明醫療（2500）見52周低37.25元，收報37.5元，跌1.7%；翰森製藥（3692）見52周低18.92元，收報19元，跌14.41%；愛康醫療（1789）見52周低7.57元，收報7.67元，跌4.84%；嘉華國際（0173）見52周低3.46元，收報3.46元，跌1.7%；大家樂（0341）見52周低13.78元，收報13.94元，跌1.13%；靈寶黃金（3330）見52周低0.93元，收報0.93元，無升跌；恒大（3333）見52周低4.17元，收報4.37元，升3.31%；阿里影業（1060）見52周低0.85元，收報0.86元，跌9.47%。

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