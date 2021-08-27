趙薇傳遭封殺 中央警告加班文化 阿里系股份尾市受壓
文章日期：2021年8月27日 16:09
阿里巴巴（9988）今日午後股價沽壓驟增，一度跌逾5%，低見153.7元，最終收報155.9元，仍跌3.88%，全日成交81.38億元。事實上，中央近日針對內地的加班文化發警告，矛頭直指阿里巴巴（9988）等科網巨企，而馬雲好友、內地演員趙薇忽然遭封殺，以至外電指中國將禁止擁大量敏感數據的科企赴美上市等，均對阿里巴巴今日股價構成陰霾。
內地最早於昨晚宣出趙薇遭封殺的消息，由她執導的作品忽然遭內地下架，而由她主演的電視劇包括《還珠格格》、《京華煙雲》、《畫皮2》均遭除名，事件惹來不少網民揣測原因，更有網民估計是因為趙薇與馬雲的關係密切，遭政治整肅。
阿里影業（1060）今日股價大跌9.4%，收報0.86元。
此外，中央近日針對內地的加班文化發警告，國家人力資源社會保障部聯同最高人民法院發表文章，當中列舉10個包括但不限於科技行業的相關案例，明確指出「996」超時加班的文化違法。
「996」工作制意指早上9時上班，晚上9時下班，一周工作6天。科網巨頭加班多、工作強度高已成常態，不健康的加班文化引來社會關注。
除此以外，中央近期不斷加大對科網公司的監管，今天發布《互聯網信息服務算法推薦管理規定（徵求意見稿）》，提出參與算法推薦服務安全評估和監督檢查的相關機構和人員，應對在履行職責中知悉的個人信息、隱私和商業秘密嚴格保密，不得泄露、出售或者非法向他人提供。
另外，華爾街日報引述消息報道，中國計劃擬定法規，阻止擁有大量敏感的消費者數據的公司在美國上市。
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