嘉里物流料運費高企至明年首季
文章日期：2021年8月27日 15:29
嘉里物流（0636）總裁馬榮楷在業績媒體會上指出，今時今日的運費對比疫情發生前的2019年，增幅以倍數計，相信運費將於高位持續至2022年首季。他解釋，因為現時產生的運力問題難以在短期解決，預測惟一的空檔在於明年農曆新年，隨工廠停工不生產，為航班及運量帶來舒緩的窗口；運費或在此後，於2022年次季有所下調。
另馬榮楷表示，因應中國疫情發展，最受影響的港口包括深圳鹽田港及寧波舟山港，導致海運運費增加。集團難以將情況跟埃及蘇伊士運河發生的情況對比，因為兩者存在地域差別。
他又指出，運費增升取決於船公司及航空公司，集團亦難以預計未來的運費變化。期內部分業務增長，的確受運費升幅帶動，但更重要是全球的運力在以往十多個月間，產生重大影響。預測今年餘下時間，馬榮楷相信集團主要的增長點在於維持中國出口至歐美及大洋洲，更透露現時累積下來的貨物，估計至今年底亦難以清光。
今年2月，中國快遞「一哥」順豐控股（深：002352）擬以全現金方式收購嘉里物流。馬榮楷形容，合併後的嘉里物流有如順豐的「國際部」，雙方整合大中華以外地區。而旗下倉儲會否整合至順豐房托（2191），馬榮楷表示目前未有討論過相關問題，強調合併仍在進行當中，需要在交易完成後再作討論。
嘉里物流暫無升跌。
其他報道
嘉里物流半年核心盈利升八成 中期息增92%每股派0.211元