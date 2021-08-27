另馬榮楷表示，因應中國疫情發展，最受影響的港口包括深圳鹽田港及寧波舟山港，導致海運運費增加。集團難以將情況跟埃及蘇伊士運河發生的情況對比，因為兩者存在地域差別。

他又指出，運費增升取決於船公司及航空公司，集團亦難以預計未來的運費變化。期內部分業務增長，的確受運費升幅帶動，但更重要是全球的運力在以往十多個月間，產生重大影響。預測今年餘下時間，馬榮楷相信集團主要的增長點在於維持中國出口至歐美及大洋洲，更透露現時累積下來的貨物，估計至今年底亦難以清光。

今年2月，中國快遞「一哥」順豐控股（深：002352）擬以全現金方式收購嘉里物流。馬榮楷形容，合併後的嘉里物流有如順豐的「國際部」，雙方整合大中華以外地區。而旗下倉儲會否整合至順豐房托（2191），馬榮楷表示目前未有討論過相關問題，強調合併仍在進行當中，需要在交易完成後再作討論。

嘉里物流暫無升跌。

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