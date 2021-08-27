陳心穎表示，未來新業務增長的表現，與優質代理增長的數量和淘汰低質量代理有關，預期代理減少仍會繼續。不過該行針對保險代理吸引力下降實施增員試點計劃，加強面試標準同時提供3個月的培訓。她指優質新代理需要12至18個月培養，提高新人隊伍留存。此外，銀保、電銷等渠道的業務，未來3至5年亦會越趨重要。

平保以370.5億元至507.5億元（人民幣，下同）對價，換取重組後的方正集團51.1%至70股權。總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，平保8月通過反壟斷審查後正式接管方正集團，以及信息產業、醫療產業、資源和產業控股公司，不過平保僅會保留醫療等與平安核心業務相關的業務。他指方正的醫療業務可與金融保險業務產生協同效應，而其他業務皆會按步就班，以市場化原則轉讓或出售。

上半年平保對華夏幸福相關投資，作出359億元減值撥備。聯席首席執行官、首席財務官兼總精算師姚波表示，已為華夏幸福提撥了六成的風險敝口，下半年若債委會有明確的債務接管計劃，將按情况再撥備或進行回撥。

記者 歐陽偉昉