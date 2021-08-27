中信上半年多賺64% 中期息0.15元增五成
文章日期：2021年8月27日 12:35
中信股份（0267） 中期純利按年升63.5%至441.75億元，每股收益為1.52元，派中期息0.15元，按年升5成。
集團中期收入按年升38%至3529.21億元，淨利潤為586.89億元，按年升55%。按性質劃分的收入計，淨利息收入按年升9.4%至908.34億元，淨手續費及傭金收入按年升27%至263.04億元，銷售收入按年升59%至2207.12億元，其他收入按年升14%至150.71億兀。
按五大業務劃分的收入計，綜合金融服務收入按年升13%至1322.45億元，淨利潤按年升29%至414.54億元﹔先進智造收入按年升697%至230.71億元，淨利潤按年升192%至7.42億元。
先進材料收入按年升66%至1425.04億元，淨利潤按年升262%至145.32億元﹔新消費收入為328.85億元，按年跌7.1%﹔淨利潤扭虧為盈，至11.82億元﹔新型城鎮化收入按年升54%至221.95億元，淨利潤按年跌22%至33.38億元。
股份今早無升跌，收8.56元。
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