阿里（9988）繼續受到政治事件困擾，前杭州市委周江勇被捕後，與之關係密切的影星趙薇的作品也全被下架，大家都不知會波及誰。騰訊（0700）則繼續在430元至490元之間徘徊，反彈動力已明顯減弱。

汽車股有反彈，長汽（2333）彈升6%，大落後的廣汽（2238）也連日發力。值得一提的是小鵬汽車（9868），第二季交付17398輛，料第3季度升至21500至22500輛，第4季月交付輛有望達15000輛，產銷量提升得相當快。在港上市後呈區間波動，主要在150元至170元水平上落，是可以低吸的對象。

另一可以留意的是廣發證券（1776）。廣證的主題是資產管理，包括各類資管、公募、私募等。當中公募透過持有54.53%的廣發基金，以及22.65%的易方達基金來發展。

從收入來看，廣證去年資管收入已達到66億元，佔整體收入接近20%。如無意外，未來3至5年可望保持雙位數字增長，屆時比重可提升至30%甚至更高，故近期炒作資管、兩市成交逾萬億成新常態，廣證也似乎成為了龍頭。急升過後，近期在14元至15元水平區間整固，可趁低收集等待中線升浪。

張兆聰

明報首席評論員