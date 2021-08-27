榮萬家：物色收入逾2000萬人幣收購項目
文章日期：2021年8月27日 12:20
榮萬家（2146）管理層表示，未來戰略投資會在現有在管面積的組合上，留意一線、新一線城市，也會在多元化布局上，如產業園、醫院、商業等物色收購，投資標準是目標擁有100萬平方米或以上，年營收超過2000萬元人民幣（下同），以及能多元化發展，平均物業管理費也較高者。
而目前集團除了收併購，也與獨立第三方作一手項目合作、與第三方開發商成立合資公司等，以求穩中求勝。
榮萬家日前公布中期多賺135.9%至2.47億元，每股盈利0.67元，不派中期息。
期內，集團收入按年升68.8%至12.91億元，整體毛利率升6.3個百分點至34.9%，主要是由於非業主增值服務及社區增值服務的佔比 及毛利率的提升所致。物管服務收入按年增16.4%至5.17，毛利率按年升2.6個百分點至35.1%﹔非業主增值服務收入按年升142.4%至6.075億元，毛利率按年升8.7個百分點至29.5%﹔社區增值服務收入收入按年升137.3%至1.66億元，毛利率按年升22.1個百分點至53.6%。
期內，集團在其他虧損淨額為600萬元，主要因為提早終止租賃協議及終止確認使用權資產虧損及匯兌虧損。金融資產減值虧損淨額為1335.6萬元。另集團於上半年新動用了5億元認購基金產品，故截至中期的按公平值計入損益的金融資產增加合計5.33億元。
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