恒指半日升130點 重上10天線 科指升1.06%
文章日期：2021年8月27日 12:11
恒指今早隨外圍低開78點，曾跌最多108點，內地公的7月全國規模以上工業企業利潤增16.4%，加上人行本周淨投放是半年最多，大市其後倒升最多225點，高低波幅334點。
恒指半日升130點或0.51%，報25546點，重上10天線(25545.39點)，成交金額674億元；國指升88點或0.99%，報9025點。恒生科技指數收報6403點，升1.06%。科指處於10天線(6247.22點)及20天線(6493.07點)之間。
藍籌31隻升，24隻下跌，3隻無升跌。潤地（1109）升6.01%，收報29.1元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.12%，收報231.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點；石藥（1093）跌2.19%，收報9.82元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌0.92%，收報160.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。
恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報38.55元，升5.91%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報41.65元，跌1.19%。
北水南下合計淨流出7.98億元，較上日減少75.43%，連續第3日流出，累計流出47.56億元，對上一次連續3日淨流出是2021年8月16日。南水北上合計淨流入59.18億元人民幣，較上日增加381.49%，連續第5日流入，累計流入177.12億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報262.6元，升2.42%；建行（0939）收報5.64元，升0.89%；工行（1398）收報4.33元，升0.23%；比亞迪電子（0285）收報34.95元，跌0.85%；中芯國際（0981）收報23.9元，跌1.04%；康希諾生物（6185）收報293.2元，升1.1%。
網信辦：算法推薦服務提供者不得流量造假、屏蔽信息及操縱榜單。「ATM」個別發展，騰訊（0700）收報475元，升0.68%；阿里巴巴（9988）收報160.7元，跌0.92%；美團（3690）收報231.6元，升2.12%。
快手（1024）曾升近5%，傳與NBA談戰略合作關係。收報72.15元，升2.49%。
REDD：中央要求廣東省「市場化」方式處理恒大（3333）債務，恒大系反彈，恒汽（0708）曾升最多36.1%，是1月25日後最大升幅，半日收報6.44元，升24.32%。恒大（3333）見52周低4.17元，收報4.36元，升3.07%；恒大物業（6666）收報5.89元，升1.55%；恒騰（0136）收報3.83元，升4.64%。
CNBC：雷蛇（1337）考慮在美國二次上市。收報1.89元，升2.16%。
中策（0235）：考慮出售恒大汽車（0708）部分或全部投資。中策收報0.067元，升3.08%。
太興（6811）上半年多賺3倍，敏華冰廳及亞參雞飯增長迅速。收報1.67元，無升跌。
海通證券（6837）上半年多賺49%。收報7.12元，升0.85%。
安樂工程（1977）上半年賺1.13億元。收報1.91元，跌2.55%。
小鵬汽車（9868）二季蝕11.95億元，收入增5倍。收報161元，升2.61%。
移卡（9923）中期多賺36%。收報31.6元，跌0.78%。
心動（2400）上半年蝕3.25億，按年轉盈為虧。收報39.85元，跌2.21%。
新華保險（1336）半年新業務價值按年跌22%，純利增28%。收報22.85元，升3.63%。
華潤啤酒（0291）：進軍中國白酒業務。收報64.15元，升0.71%。
眾安在綫（6060）上半年多賺半成，不派息。收報38.55元，升5.91%。
光大控股（0165）上半年盈利升1.32倍，中期息倍增派0.28元。收報9.33元，升1.52%。
香港科技探索（1137）中期多賺3%，息8仙，近8年首次派息，HKTVmall上半年交易額30億。收報9.8元，升6.99%。
京東（9618）據報接近完成收購中國物流（1589）資產控股權。中國物流稱主要股東知會，彼正與潛在買方進行討論。京東收報304元，升2.49%。中國物流收報3.98元，跌5.69%。
中石油（0857）上半年扭虧賺530億元，中期息增近5成。收報3.15元，升0.32%。
都市麗人（2298）盈利是轉型初步結果顯現，原材料價格上漲持續至下半年。收報0.77元，跌3.75%。
中國平安（2318）半年純利跌15%遜預期，派中期息0.88元人民幣。收報63.65元，升2.66%。
破頂股表現
破頂股包括，波司登（3998）創上市新高，見6.15元，收報6.05元，升6.7%；科濟藥業（2171）創上市新高，見38.1元，收報37.95元，升2.57%；首創置業（2868）創52周高，見2.77元，收報2.75元，升0.73%；慶鈴汽車股份（1122）創52周高，見2.09元，收報2.05元，升0.99%；中國水務（0855）創52周高，見7.89元，收報7.89元，升5.2%。
破底股方面
破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見2.21元，收報2.36元，升4.89%；喆麗控股（2209）創上市新低，見2.33元，收報2.4元，跌8.4%；啟明醫療（2500）見52周低37.7元，收報37.8元，跌0.92%；翰森製藥（3692）見52周低19.06元，收報19.18元，跌13.6%；愛康醫療（1789）見52周低7.83元，收報7.96元，跌1.24%；大家樂（0341）見52周低13.96元，收報14元，跌0.71%；靈寶黃金（3330）見52周低0.93元，收報0.93元，無升跌；恒大（3333）見52周低4.17元，收報4.36元，升3.07%；五礦地產（0230）見52周低0.77元，收報0.78元，跌1.27%。
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