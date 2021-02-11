港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連跌
文章日期：2021年8月27日 11:21
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升0.07點子至0.06339%。
港元現報7.7875元無升跌，曾貶值最多13點子，報7.7888元，亦曾升值最多4點子，報7.7871元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.17點子至0.0392%；1星期HIBOR跌0.29點子至0.03804%；2星期HIBOR跌0.12點子至0.04756%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.01點子至0.14071%；6個月期HIBOR升0.08點子至0.24893%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.35054%。
美元指數現報93.034貶值0.028點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.08788%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0245%，終止連續4日收窄，利差是2021年8月25日後最高，當日差距為-0.0223%
對上一次終止連續4日收窄，是2021年8月13日，當日利差報-0.0272%。
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