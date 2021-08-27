國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，隨著國民經濟持續穩定恢復，工業生產總體穩定，企業經營狀況繼續改善，利潤保持平穩增長。 7月份利潤比2019年同期增長39.2%，兩年平均增長18.0%。 1至7月份累計，規模以上工業企業利潤按年增長57.3%，比2019年同期增長44.6%，兩年平均增長20.2%。

朱虹解讀指，六成行業利潤按年增長，超七成行業盈利規模超過疫情前水平。 7月份，在41個工業大類行業中，有25個行業實現利潤按年增長（或扭虧為盈），佔61.0%，其中，有18個行業利潤實現兩位數及以上增長。與2019年同期相比，有31個行業實現利潤增長，佔75.6%，其中，有22個行業利潤兩年平均增速比6月份加快（或由負轉正）。

總體來看，7月份規模以上工業企業利潤保持平穩增長態勢，但要看到，工業企業效益改善的不平衡性不確定性仍然存在。一是國外疫情持續演變，7月下旬以來國內部分地區出現散發疫情疊加汛情，工業企業效益繼續穩定恢復面臨考驗。二是大宗商品價格總體高位運行，企業成本上升壓力逐步顯現，尤其是中下游小微企業盈利空間不斷受到擠壓。

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