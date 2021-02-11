恒指低開78點 申洲跌2% 恒汽跌0.97% 港科探升3.4%
文章日期：2021年8月27日 09:28
恒指今早低開78點或0.31%，報25337點，成交金額25億元；國指今早低開15點或0.18%，報8922點。恒生科技指數開市報6336點，跌0.01%。
恒指續低於10天線(25524.51點)及20天線(25947.25點)；科指高於10天線(6240.49點)，低於20天線(6489.71點)。
藍籌11隻升，28隻下跌，19隻無升跌。蒙牛（2319）升2.65%，報46.55元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）升1.05%，報62.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；申洲國際（2313）跌2.03%，報158.9元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌0.92%，報160.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。
恒生科技指數成份股11隻升，10隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報53.7元，升2.58%；跌幅最大的是瑞聲（2018）開市報41.55元，跌1.42%。
多間公司公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）開市報252.6元，跌1.48%；建行（0939）開市報5.59元，無升跌；工行（1398）開市報4.3元，跌0.46%；比亞迪電子（0285）開市報34.8元，跌1.28%；中芯國際（0981）開市報24.15元，無升跌；康希諾生物（6185）開市報286.8元，跌1.1%。
REDD：中央要求廣東省「市場化」方式處理恒大（3333）債務。恒大開市報4.26元，升0.71%。
中策（0235）：考慮出售恒大汽車（0708）部分或全部投資。中策無成交，報0.065元。恒大汽車開市報5.13元，跌0.97%。
太興（6811）上半年多賺3倍，敏華冰廳及亞參雞飯增長迅速。開市報1.67元，無升跌。
海通證券（6837）上半年多賺49%。開市報7.06元，無升跌。
安樂工程（1977）上半年賺1.13億元。無成交，報1.96元。
小鵬汽車（9868）二季蝕11.95億元，收入增5倍。開市報158.4元，升0.96%。
移卡（9923）中期多賺36%。開市報31.5元，跌1.1%。
心動（2400）上半年蝕3.25億，按年轉盈為虧。開市報40.4元，跌0.86%。
新華保險（1336）半年新業務價值按年跌22%，純利增28%。開市報22.3元，升1.13%。
華潤啤酒（0291）：進軍中國白酒業務。開市報63.5元，跌0.31%。
眾安在綫（6060）上半年多賺半成，不派息。開市報37.3元，升2.47%。
光大控股（0165）上半年盈利升1.32倍，中期息倍增派0.28元。開市報9.2元，升0.11%。
香港科技探索（1137）中期多賺3%，息8仙，近8年首次派息，HKTVmall上半年交易額30億。開市報9.48元，升3.49%。
京東（9618）據報接近完成收購中國物流（1589）資產控股權。中國物流稱主要股東知會，彼正與潛在買方進行討論。京東開市報299元，升0.81%；中國物流開市報3.9元，跌7.58%。
中石油（0857）上半年扭虧賺530億元，中期息增近5成。開市報3.12元，跌0.64%。
都市麗人（2298）盈利是轉型初步結果顯現，原材料價格上漲持續至下半年。開市報0.8元，無升跌。
中國平安（2318）半年純利跌15%遜預期，派中期息0.88元人民幣。開市報62.65元，升1.05%。
破頂股表現
破頂股包括，首創置業（2868）創52周高，見2.74元，開市報2.74元，升0.37%；中國水務（0855）創52周高，見7.5元，開市報7.5元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，翰森製藥（3692）見52周低21.65元，開市報21.65元，跌2.48%。