港股ADR跌83點 夜期低水13點 外圍向下 比亞迪、建行工行業績
文章日期：2021年8月27日 08:57
美股向下，港股ADR跌83點或0.33%，報25332點，即月恒指夜期跌14點，低水13點，報25403點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.02%，折合報466.99元；阿里巴巴（9988）跌0.82%，折合報160.87元；美團（3690）升0.03%，折合報226.88元；匯控（0005）跌0.33%，折合報42.01元；建行（0939）跌0.52%，折合報5.56元。
道期現跌0.11%；標期現跌0.08%；納期現跌0.02%。日股現跌0.8%，韓股現跌0.23%，澳股現跌0.3%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，比亞迪（1211）、建行（0939）、工行（1398）、比亞迪電子（0285）、中芯國際（0981）、康希諾生物（6185）等。
中策（0235）：考慮出售恒大汽車（0708）部分或全部投資。
太興（6811）上半年多賺3倍，敏華冰廳及亞參雞飯增長迅速。
海通證券（6837）上半年多賺49%。
安樂工程（1977）上半年賺1.13億元。
小鵬汽車（9868）二季蝕11.95億元，收入增5倍。
移卡（9923）中期多賺36%。
心動（2400）上半年蝕3.25億，按年轉盈為虧。
新華保險（1336）半年新業務價值按年跌22%，純利增28%。
華潤啤酒（0291）：進軍中國白酒業務。
眾安在綫（6060）上半年多賺半成，不派息。
光大控股（0165）上半年盈利升1.32倍，中期息倍增派0.28元。
香港科技探索（1137）中期多賺3%，息8仙，近8年首次派息，HKTVmall上半年交易額30億。
京東（9618）據報接近完成收購中國物流（1589）資產控股權。中國物流稱主要股東知會，彼正與潛在買方進行討論。
中石油（0857）上半年扭虧賺530億元，中期息增近5成。
都市麗人（2298）盈利是轉型初步結果顯現，原材料價格上漲持續至下半年。
中國平安（2318）半年純利跌15%遜預期，派中期息0.88元人民幣。
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