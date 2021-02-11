道瓊斯工業平均指數收跌192點，跌幅0.55%，報35213點。標普500指數收跌26點，跌幅0.59%，報4470點。納斯達克綜合指數收跌96點，或0.64%，報14945點。

波音跌2.05%，報216.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低29點，而salesforce，升2.66%，報267.79元，貢獻道指45點。

科技股方面，蘋果收市報147.54元，跌0.55%，谷歌母公司Alphabet收市報2828.81元，跌0.44%，亞馬遜收市報3316元，升0.5%，Facebook收市報364.38元，跌1.08%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.32%，報470點。德國DAX指數收跌0.43%，報15793點；法國CAC 40指數跌0.16%，報6666點；英國富時100指數收跌0.36%，報7124點。