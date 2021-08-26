集團指，「敏華冰廳」品牌繼續成為銷售的主要驅動力之一，上半年收益增長63%至3.45億元，為集團第二大收益來源。未來將致力於大灣區及其他潛在市場推廣該品牌。

另外，「亞參雞飯」為集團另一快速增長之收益來源，上半年收益5742萬元，按年上升8.7倍。

旗艦品牌「太興」的總收益為7.34億元，按年增6%；至於「茶木」仍為集團第三大收益來源，上半年收益為1.79億元，按年少12.8%。

目前，太興擁有的品牌包括「茶木」、「靠得住」、「敏華冰廳」、「錦麗」、「東京築地食堂」、「漁牧」、「飯規」、「夫妻沸片」、「瓊芳冰廳」、「亞參雞飯」、「稻埕飯店」、「餃子駅」及「點煲」。

期內集團總收益按年增16.4%至15.33億元，毛利率增加1.3個百分點至71.8%。香港、澳門及台灣的收益為11.77億元，按年曾3.7%；內地收益為4.08億元，按年增一倍。

集團又表示，透過營運一間位於香港的食品廠房及另一間位於中國內地的食品廠房而實現規模經濟，加上獲供應商提供批量採購折扣，有助毛利及毛利率提升。