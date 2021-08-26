李欣指出，華潤置地注意到市場上出現很多投資收併購的機會，公司也把多元化渠道獲取土地作為重要的戰略舉措之一。面對今年的機會，李欣強調採用廣泛接觸，謹慎獲取。雖然今年以來，華潤置地已接觸數十個潛在收併購的項目，但預計最終能夠獲取的可能是個位數。

華潤置地去年底將旗下華潤萬象生活（1209）分拆上市，李欣稱目前是以三個主航道業務及輕資產管理業務，加上一個生態圈，支撐「十四五」的發展定位。公司希望透過產業的運營和服務，將輕資產管理做起來，同時帶動華潤置地主營業務。

李欣表示，公司計劃將有關品牌愈做愈好，愈做愈大，時機成熟時或存在分拆上市的可能性，但強調業務才初初起步，目前未有時間表。

華潤置地績後收報27.45元，微跌0.54%。

其他報道

新華保險半年新業務價值按年跌22% 純利增28%

屈臣氏延長與ChromaDex夥伴關係三年

多相︱調查：上半年香港智能手機銷量 三星第一

王維基：對TVB發展網購策略感「困惑」 未見有威脅

TVB：網絡欺凌對影響下降 7、8月廣告收入見上升

路透社：雷軍、李學凌擬私有化歡聚集團

潤啤：進軍中國白酒業務

眾安在綫上半年多賺半成 不派息

第一財經：越秀已接手恒大香港總部

光大控股上半年盈利升1.32倍 中期息倍增派0.28元

港科探中期多賺3% 息8仙 近8年首次派息 HKTVmall上半年交易額30億

京東據報接近完成收購中國物流資產控股權

中石油上半年扭虧賺530億元 中期息增近5成