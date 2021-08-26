華潤置地：料獲得收併購項目為個位數
文章日期：2021年8月26日 18:23
藍籌內房華潤置地（1109）總裁李欣在媒體電話會上，形容華潤置地上半年獲取的土地質量非常不錯，例如在住宅方面和在一、二線城市的佔比，分別有85%；拿地利潤率達11.5%。集團上半年的投資屬戰略型，展望下半年在國家穩房價、穩地價的大趨勢下，重點城市實行土地集中出讓，集團會將保持合理的投資回報下進行投資，強調會按照自身投地策略及財務情況。
李欣指出，華潤置地注意到市場上出現很多投資收併購的機會，公司也把多元化渠道獲取土地作為重要的戰略舉措之一。面對今年的機會，李欣強調採用廣泛接觸，謹慎獲取。雖然今年以來，華潤置地已接觸數十個潛在收併購的項目，但預計最終能夠獲取的可能是個位數。
華潤置地去年底將旗下華潤萬象生活（1209）分拆上市，李欣稱目前是以三個主航道業務及輕資產管理業務，加上一個生態圈，支撐「十四五」的發展定位。公司希望透過產業的運營和服務，將輕資產管理做起來，同時帶動華潤置地主營業務。
李欣表示，公司計劃將有關品牌愈做愈好，愈做愈大，時機成熟時或存在分拆上市的可能性，但強調業務才初初起步，目前未有時間表。
華潤置地績後收報27.45元，微跌0.54%。
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