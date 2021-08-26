按銷售渠道，長期險首年保費經個人保險渠道銷售按年跌1%至102.23億元，銀保增0.3%至195.63億元，不過個險渠道新業務價值按年跌24.2%，至39.05億元，銀保增46%至2.92億元。投資表現方面，年化總投資收益率為6.5%，按年升1.4個百分點，總投資收益為311.17億元，按年增48.1%。

新華保險純利按年增28.3%至105.46億元，稅前利潤按年增30.6%至120.86億元。

新華保險今收報22.05港元，跌0.68%。

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