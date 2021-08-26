新華保險半年新業務價值按年跌22% 純利增28%
文章日期：2021年8月26日 18:17
新華保險（1336）公布，今年上半年，新業務價值40.9億元（人民幣．下同），按年少21.7%。上半年總保費收入按年增3.9%至1006.1億元，長期險首年保費按年微增0.5%至300.01億元，但當中10年期及以上期交保費，按年跌23.2%至38.17億元，反映期內新華保費收入增長，以短期保單為主。
按銷售渠道，長期險首年保費經個人保險渠道銷售按年跌1%至102.23億元，銀保增0.3%至195.63億元，不過個險渠道新業務價值按年跌24.2%，至39.05億元，銀保增46%至2.92億元。投資表現方面，年化總投資收益率為6.5%，按年升1.4個百分點，總投資收益為311.17億元，按年增48.1%。
新華保險純利按年增28.3%至105.46億元，稅前利潤按年增30.6%至120.86億元。
新華保險今收報22.05港元，跌0.68%。
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