他續強調，現時不少商戶對經營網購存有誤解，並認為發展網購的集團應著重投資倉儲、物流等範疇，而目前本地未見有任何競爭對手。

香港科技探索將於明年上半年於歐洲推出首間無人商店，並計劃於明年下半年相關店舖數目將增至最多10間。王維基指，由於歐洲等先進國家人工成本較高，相信率先於當地開設帶來的市場效益更為顯著，未來亦有機會於本港推出。

對於中國、美國等地均有集團曾推出無人商店，黃維基直言，相關企業紛紛已暫緩或撤銷計劃，有信心集團的技術更優勝，並會成功開設首間無人商店，為全球零售業帶來震撼。

其他報道

TVB：網絡欺凌對影響下降 7、8月廣告收入見上升

路透社：雷軍、李學凌擬私有化歡聚集團

潤啤：進軍中國白酒業務

眾安在綫上半年多賺半成 不派息

第一財經：越秀已接手恒大香港總部

光大控股上半年盈利升1.32倍 中期息倍增派0.28元

港科探中期多賺3% 息8仙 近8年首次派息 HKTVmall上半年交易額30億

京東據報接近完成收購中國物流資產控股權

中石油上半年扭虧賺530億元 中期息增近5成

都市麗人﹕盈利是轉型初步結果顯現 原材料價格上漲持續至下半年

香港7月出口增長稍勝預期 首7月商品貿易總額較高位多13%

平保半年純利跌15%遜預期 派中期息0.88元人民幣

恒指跌278點 連跌兩日 瑞聲跌10% 北水流流出增3.5倍

普徠仕︰鮑威爾不會在本周發言作「收水」通知

環聯：網上疑似數碼詐騙比率按年升3.3倍

IFR：GogoX最快本周提交香港IPO申請 集資最多38億

三星推全新摺疊手機Galaxy Z Fold3及Z Flip3 邀MIRROR 代言