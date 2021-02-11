王維基：對TVB發展網購策略感「困惑」 未見有威脅
文章日期：2021年8月26日 18:03
電視廣播（0511）（TVB）上周宣布購入本地網購平台營運商「士多」（Ztore），並表示冀在本港電商市場搶「龍頭」位置。香港科技探索（1137）副主席兼集團行政總裁王維基於業績發布會上指，對TVB發展網購的策略感到「困惑」，並表示TVB有自家經營的網購平台，又與香港寬頻（1310）合資經營HOME+，而去年再收購原屬利亞（0831）旗下的FingerShopping，惟最新電商業務表現有所下跌，暫時未見其對HKTVmall的威脅。
他續強調，現時不少商戶對經營網購存有誤解，並認為發展網購的集團應著重投資倉儲、物流等範疇，而目前本地未見有任何競爭對手。
香港科技探索將於明年上半年於歐洲推出首間無人商店，並計劃於明年下半年相關店舖數目將增至最多10間。王維基指，由於歐洲等先進國家人工成本較高，相信率先於當地開設帶來的市場效益更為顯著，未來亦有機會於本港推出。
對於中國、美國等地均有集團曾推出無人商店，黃維基直言，相關企業紛紛已暫緩或撤銷計劃，有信心集團的技術更優勝，並會成功開設首間無人商店，為全球零售業帶來震撼。
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