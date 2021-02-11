TVB在港向來主力的廣告業務方面，集團副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻指出，去年受到疫情及網絡欺凌等因素而受到影響，隨著警方對網絡欺凌個案採取拘捕行動，已見廣告商户回流，在上半年已增長31%。他期望網絡欺凌帶來的影響會下降，7、8月份的廣告收入更見上升。

許濤更稱，在聯同邵氏（0953）收購「士多」後，以混合模式做大香港的電商業務，冀名列前矛。「士多」與原有Big Big Shop的客戶，8成客戶沒有重叠，他期望兩個平台可實現交叉銷售。在TVB收購「士多」之前，「士多」在過去2至3個月於TVB投放廣告後，商品交易總值已上升4至5成。「士多」4億元的總商品交易總值，更為TVB原有電商業務的4倍。

以此推算，許濤相信這可以帶動直接面向消費者的非廣告業務收入，進一步推高，開拓更多B2B、B2C的業務。目前該等收入主要源自OTT平台的訂户及電商收入。隨著電商業務的網絡及配送渠道壯大，他料有助降低營運成本。陳樹鴻補充，由於馬來西亞Astro及加拿大新時代電視有見「識貨」節目受歡迎，因此正有意將有關節目模式發展為當地的電商節目。

副總經理（綜藝、音樂節目及製作）曾志偉表示，隨著開發電商業務，期望將香港商品發展到讓內地市場更為認識，市民可購買平貨，並帶動藝人收入。同時在投入節目製作方面，他們投資綜藝及多元化節目，正摸索選秀及更多節目形式，甚至在港匯合更多華人及年青人過來參與。免費台J2將開發年輕人節目，明珠台則會開發面向外藉觀眾的節目，及會部署周一至三與周四、五製作不同節目。上任至今，他笑說自己給分50分而已，並對友台以平價製作節目卻吸納到觀眾的做法感興趣，但是因TVB面向大眾市場，因此他們不能偏鋒，並要正能量。許濤補充，TVB在節目投資方面會擴充更多合作，並繼續原有的內容創作優勢去製作，創造股東價值。過往投資的劇集及節目IP，至今仍創造收入，當中有人洽商翻拍上海灘。

在物色新行政總裁方面，許濤謂在集團內、外均有物色，在有人選時將會公布。將來派息與否，他們會在製作新內容及創造股東價值方面作動態調整。

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