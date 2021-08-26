據目前所擬定，概無有關投資事項的適用百分比率超過5%，不構成須予公佈交易；另外，預期於投資事項完成後，目標公司將不會成為公司的附屬公司。

景芝乃位於中國山東省的著名且歷史悠久的中國白酒釀酒公司，主要從事在中國釀造白酒的業務。目標公司將主要從事在中國釀造、分銷及推廣白酒的業務，而預期於投資事項完成後，目標公司將成為景芝旗下唯一的白酒業務營運主體。

公司指，進軍中國白酒市場，有利於集團潛在的後續業務發展以及產品組合及收入來源多元化。認為，投資事項屬策略性，將令集團處於更有利位置，以進一步評估集團的業務多元化策略。公司將繼續致力於中國的啤酒釀造業務。

華潤啤酒收報63.7元，升0.24%。

其他報道

眾安在綫上半年多賺半成 不派息

第一財經：越秀已接手恒大香港總部

光大控股上半年盈利升1.32倍 中期息倍增派0.28元

港科探中期多賺3% 息8仙 HKTVmall上半年交易額30億

京東據報接近完成收購中國物流資產控股權

中石油上半年扭虧賺530億元 中期息增近5成

都市麗人﹕盈利是轉型初步結果顯現 原材料價格上漲持續至下半年

香港7月出口增長稍勝預期 首7月商品貿易總額較高位多13%

平保半年純利跌15%遜預期 派中期息0.88元人民幣

恒指跌278點 連跌兩日 瑞聲跌10% 北水流流出增3.5倍

普徠仕︰鮑威爾不會在本周發言作「收水」通知