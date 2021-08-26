潤啤：進軍中國白酒業務
文章日期：2021年8月26日 17:19
華潤啤酒（0291）公布，進軍中國白酒業務，與山東景芝白酒就擬透過注資方式投資訂立協議。投資事項的確實金額會在參考將對目標公司(景芝的全資附屬公司)所進行的估值後落實。
據目前所擬定，概無有關投資事項的適用百分比率超過5%，不構成須予公佈交易；另外，預期於投資事項完成後，目標公司將不會成為公司的附屬公司。
景芝乃位於中國山東省的著名且歷史悠久的中國白酒釀酒公司，主要從事在中國釀造白酒的業務。目標公司將主要從事在中國釀造、分銷及推廣白酒的業務，而預期於投資事項完成後，目標公司將成為景芝旗下唯一的白酒業務營運主體。
公司指，進軍中國白酒市場，有利於集團潛在的後續業務發展以及產品組合及收入來源多元化。認為，投資事項屬策略性，將令集團處於更有利位置，以進一步評估集團的業務多元化策略。公司將繼續致力於中國的啤酒釀造業務。
華潤啤酒收報63.7元，升0.24%。
其他報道
港科探中期多賺3% 息8仙 HKTVmall上半年交易額30億
都市麗人﹕盈利是轉型初步結果顯現 原材料價格上漲持續至下半年
恒指跌278點 連跌兩日 瑞聲跌10% 北水流流出增3.5倍