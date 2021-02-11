集團今年上半年營業額為15.18億元，按年升13.3%。其中直接商品銷售收入達9.876億元，按年升6.7%；特許銷售收入及其他服務收入按年升近兩成至4.824億元；多媒體廣告收入及節目版權收入則錄4810萬元，按年急增近5倍。

電子商務經營方面，集團旗下HKTVmall上半年訂單總商品交易額為30.4億元，較去年同期27.46億元，按年升10.7%。平均每日訂單量則由去年6月每日2.98萬張，增加至3.65萬張。其中今年7月更錄得新高，平均每日訂單量高達每日4.06萬張。

至於平均訂單價值為465元，按年微跌8.4%；截至今年6月底止，集團錄得89.6萬名獨立客戶於平台購物，按年增長10.2%。

集團續指，今年7月份訂單商品交易額達5.66億元，預計8月份將可達約6.2億至6.3億元。

其他報道

京東據報接近完成收購中國物流資產控股權

中石油上半年扭虧賺530億元 中期息增近5成

都市麗人﹕盈利是轉型初步結果顯現 原材料價格上漲持續至下半年

香港7月出口增長稍勝預期 首7月商品貿易總額較高位多13%

平保半年純利跌15%遜預期 派中期息0.88元人民幣

恒指跌278點 連跌兩日 瑞聲跌10% 北水流流出增3.5倍

普徠仕︰鮑威爾不會在本周發言作「收水」通知

環聯：網上疑似數碼詐騙比率按年升3.3倍

IFR：GogoX最快本周提交香港IPO申請 集資最多38億

三星推全新摺疊手機Galaxy Z Fold3及Z Flip3 邀MIRROR 代言

彭博社：寧德時代據悉考慮入股金川國際 金川股價曾升90%