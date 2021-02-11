港科探中期多賺3% 息8仙 近8年首次派息 HKTVmall上半年交易額30億
文章日期：2021年8月26日 16:51
香港科技探索（1137）公布，截至今年6月底止，中期溢利為9580萬元，較去年同期9300萬元，按年微升3%。每股盈利為0.1元，派中期息每股8仙，是2012年度以來首次，當時公司名仍為城市電訊，其後轉為香港電視。
集團今年上半年營業額為15.18億元，按年升13.3%。其中直接商品銷售收入達9.876億元，按年升6.7%；特許銷售收入及其他服務收入按年升近兩成至4.824億元；多媒體廣告收入及節目版權收入則錄4810萬元，按年急增近5倍。
電子商務經營方面，集團旗下HKTVmall上半年訂單總商品交易額為30.4億元，較去年同期27.46億元，按年升10.7%。平均每日訂單量則由去年6月每日2.98萬張，增加至3.65萬張。其中今年7月更錄得新高，平均每日訂單量高達每日4.06萬張。
至於平均訂單價值為465元，按年微跌8.4%；截至今年6月底止，集團錄得89.6萬名獨立客戶於平台購物，按年增長10.2%。
集團續指，今年7月份訂單商品交易額達5.66億元，預計8月份將可達約6.2億至6.3億元。
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