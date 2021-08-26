鄭耀南表示，上半年原材料價格大幅上漲約30%，對集團的資本管理造成一定的壓力，因此提前作出準備，包括建立庫存，和供應商簽定「協同效應」，互相分攤成本，以穩定上半年毛利率表現。鄭耀南表示，有關成本亦轉移至產品售價上，但調整售價的波幅不大，消費者普遍不關注有關售價上漲一事。鄭耀南預計，原材料價格上漲問題會持續至下半年。

他重申對下半年持審慎樂觀的看法，主要因內地疫情反覆，6月、7月和8月均在內地出現零碎的確診個案，相關情況亦影響門店的銷售。他表示，雖然上半年成功轉盈，但下半年仍有多項不穩定因素影響銷售。他預計，下半年資本開支與上半年相約。上半年資本開支達2910.5萬元人民幣，按年升44.7%。

他續指，集團上半年與不同直播平台簽定合作協議，如快手（1024）、抖音和拼多多等，以推銷集團的產品。他又指，集團未來將加大投放資源在直播渠道銷售上，當中包括在杭州成立自家的直播基地。

其他報道

平保半年純利跌15%遜預期 派中期息0.88元人民幣

恒指跌278點 連跌兩日 瑞聲跌10% 北水流流出增3.5倍

普徠仕︰鮑威爾不會在本周發言作「收水」通知

環聯：網上疑似數碼詐騙比率按年升3.3倍

IFR：GogoX最快本周提交香港IPO申請 集資最多38億

三星推全新摺疊手機Galaxy Z Fold3及Z Flip3 邀MIRROR 代言

彭博社：寧德時代據悉考慮入股金川國際 金川股價曾升90%

奈雪的茶創辦人：食安問題打擊不亞於疫情

中人壽：行業處於陣痛期 市場潛利潤巨仍大有可為