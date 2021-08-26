都市麗人：盈利是轉型初步結果顯現 原材料價格上漲持續至下半年
文章日期：2021年8月26日 16:44
都市麗人（2298）上半年轉虧為盈，董事長兼執行董事鄭耀南表示，集團去年下半年因應疫情推出「轉型策略」，今年上半年錄得盈利是「轉型初步結果顯現」，期內透過優化各渠道，大加拓展線上業務，和提升品牌價值等推動銷售。
鄭耀南表示，上半年原材料價格大幅上漲約30%，對集團的資本管理造成一定的壓力，因此提前作出準備，包括建立庫存，和供應商簽定「協同效應」，互相分攤成本，以穩定上半年毛利率表現。鄭耀南表示，有關成本亦轉移至產品售價上，但調整售價的波幅不大，消費者普遍不關注有關售價上漲一事。鄭耀南預計，原材料價格上漲問題會持續至下半年。
他重申對下半年持審慎樂觀的看法，主要因內地疫情反覆，6月、7月和8月均在內地出現零碎的確診個案，相關情況亦影響門店的銷售。他表示，雖然上半年成功轉盈，但下半年仍有多項不穩定因素影響銷售。他預計，下半年資本開支與上半年相約。上半年資本開支達2910.5萬元人民幣，按年升44.7%。
他續指，集團上半年與不同直播平台簽定合作協議，如快手（1024）、抖音和拼多多等，以推銷集團的產品。他又指，集團未來將加大投放資源在直播渠道銷售上，當中包括在杭州成立自家的直播基地。
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