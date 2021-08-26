首7個月的商品整體出口貨值較2020年同期上升29.5%。同時，商品進口貨值上升26.7%。首7個月錄得有形貿易逆差2,008億元，相等於商品進口貨值的6.9%。

經季節性調整的數字顯示，截至7月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值下跌2.0%。同時，商品進口貨值上升2.5%。

7月份輸往亞洲的整體出口貨值上升26.9%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升79.5%）、台灣（升48.9%）、印度（升40.2%）、菲律賓（升27.2%）和中國內地（內地）（升26.3%）。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升26.1%）。

首7個月按年比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升114.8%）、台灣（升44.1%）、韓國（升39.0%）、印度（升36.0%）和內地（升32.2%）。

政府發言人表示，由於全球需求持續恢復，7月份商品出口以貨值計按年顯著擴張26.9%，與第二季錄得的增幅相若。輸往內地、美國和歐盟的出口均大幅上升，而輸往不少其他亞洲市場的出口亦見明顯增長。首7個月合計，商品貿易總額達56,168億元，較2018年同期的高位超出13.1%。

展望未來，環球經濟持續復蘇應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，許多經濟體的2019冠狀病毒病疫情因Delta變種病毒散播而再度升溫，增添了環球經濟前景的不確定性。其他發展包括中美關係和地緣政治緊張局勢，亦值得關注。政府會密切留意相關情況。

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