今年上半年壽險及健康險新業務價值按年跌11.7%，當中第二季新業務價值84.07億元，按年、按季分別跌42.3%、跌55.7%。上半年該部分業務的營運利潤按年跌2.5%至502.3億元。

今年上半年，總投資收益588.55億元，按年少24.7%。公司指，今年上半年，壽險及健康險業務投資收益率受資本市場波動及減值計提增加等因素綜合影響，有所承壓。淨投資收益率3.8%，總投資收益率3.5%。

財產保險業務方面，上半年綜合成本率95.9%，按年跌2.2個百分點，然而今年首季綜合成本率是95.2%，反映第二季綜合成本率按季有增加。上半年該部分業務的淨利潤按年增30.4%至107.91億元。

科技業務營運利潤按年增72.1%，至69.62億元。

子公司方面，中期業績指陸金所控股（美：LU）上半年淨利潤96.97億元，按年增33.3%。汽車之家（2518）（美：ATHM）上半年淨利潤15.25億元，跌0.1%。金融壹賬通（美：OCFT）上半年淨虧損6.97億元，按年收窄10.4%。

平保今收報62港元，跌2.36%。

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