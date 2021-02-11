恒指收市跌278點或1.08%，報25415點，成交金額1385億元，較上日減少15.16%，是8月18日1344.11億元成交後最少；國指跌138點或1.53%，報8937點。恒生科技指數收報6337點，跌1.89%。

藍籌6隻升，50隻下跌，2隻無升跌。蒙牛（2319）升3.54%，收報45.35元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點；瑞聲（2018）跌10.03%，收報42.15元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.52%，收報93.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報45.95元，升4.31%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報42.15元，跌10.03%。

恒指失10天線(25629.92點)，科指守10天線(6265.78點)，及受制於20天線(6511.92點)。

北水南下合計淨流出32.45億元，較上日增加354.74%，連續第2日流出，累計流出39.59億元。南水北上合計淨流入12.29億元人民幣，較上日減少64.05%，連續第4日流入，累計流入117.94億元。

午後消息股表現

彭博社：寧德時代據悉考慮入股金川國際（2362），金川股價曾升90%，創52周高，見2元，收報1.22元，升16.19%。

奈雪的茶（2150）創辦人：食安問題打擊不亞於疫情。收報11.04元，升7.39%。

中國人壽（2628）：行業處於陣痛期 市場潛利潤巨仍大有可為。收報12.94元，跌0.31%。

五礦地產（0230）中期多賺13%，不派息，合約銷售創歷史新高。收報0.79元，跌1.25%。

旭輝（0884）中期純利錄36.03億元人幣，大悅城地產多賺4.35倍。收報5.08元，跌4.33%。

中海油服（2883）:下半年鑽井及工作量高於上半年。收報6.32元，升4.6%。

石藥集團（1093）中期純利多賺逾三成至30.63億人幣，派息8港仙。收報10.04元，跌4.02%。

永嘉集團（3322）上半年扭虧賺2734萬元，不派中期息。收報0.305元，無升跌。

都市麗人（2298）中期虧轉盈賺1511萬人幣，不派息。收報0.8元，升2.56%。

保利置業（0119）上半年多賺1倍，維持不派中期息。收報2.07元，升0.98%。

申洲國際（2313）上半年盈利倒退11%，中期息多派18%每股1.06元。收報162.2元，跌5.09%。

今早及隔晚消息股表現

界面：騰訊（0700）重啟企鵝電競，保下游直播平台影響力。騰訊收報471.8元，跌0.59%。

小米（1810）另覓收購對象，恒大汽車（0708）股價曾插兩成。小米收報24.45元，跌3.55%；恒大汽車（0708）見52周低5元，收報5.18元，跌18.68%。

維信金科（2003）上半年扭虧，中期息連特別息派0.2元。收報5.65元，升7.01%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中石油（0857）收報3.14元，無升跌；中國平安（2318）見52周低61.55元，收報62元，跌2.36%；信和置業（0083）收報12.3元，升0.82%；小鵬汽車（9868）收報156.9元，跌1.32%；眾安在綫（6060）收報36.4元，跌0.27%；時代天使（6699）收報381.8元，跌3.34%；歌禮製藥（1672）收報2.79元，跌0.71%；周生生（0116）收報11.48元，跌0.52%；旭輝（0884）收報5.08元，跌4.33%；龍光地產（3380）收報9.5元，跌1.66%；李氏大藥廠（0950）收報3.9元，跌1.02%；順豐房託（2191）收報4.38元，跌0.9%；星島（1105）收報0.87元，無升跌。

蘇創燃氣（1430）：獲華潤燃氣提私有化。收報2.35元，跌3.29%。

華潤置地（1109）中期純利升15.4%，中期息0.173元。收報27.45元，跌0.54%。

華潤萬象生活（1209）中期純利升1.3倍，不派息。收報40.55元，跌2.76%。

恒大（3333）發盈警，料上半年少賺最多近四成。見52周低4.17元，收報4.23元，跌7.24%。

蒙牛（2319）上半年盈利倍增，賺29億人幣。收報45.35元，升3.54%。

收報6.6元，跌6.38%。TVB（0511）上半年虧損2.84億不派息，廣告收入增三成。

銀建國際（0171）料中期虧損擴大至2.5億。收報0.59元，升1.72%。

中信銀行（0998）半年多賺13.7%不派息，淨息差收窄。收報3.52元，跌1.12%。

黃永幟全數沽售龍皇集團（8493）10%持股套現255萬。收報0.157元，跌3.09%。

美圖公司（1357）中期經調整利潤增34%，不派息。收報1.74元，跌4.92%。

易鑫（2858）上半年經調整淨利潤7199萬元人民幣，轉虧為盈。收報1.62元，跌5.81%。

佳兆業（1638）半年多賺8.5%，息增33%至0.04元。收報2.5元，升8.23%。

海通國際（0665）中期升1.07倍至10.8億，息9仙。收報2.25元，升0.45%。

快手（1024）中期虧損按年收窄4.9%，不派息。收報70.4元，跌9.16%。

交銀國際（3329）中期按年多賺近一倍，不派息。收報1.69元，跌1.17%。

稻草熊（2125）上半年經調整盈利升五成，不派中期息。收報5.37元，升5.09%。

美聯工商舖（0459）上半年扭虧，不派息，黃建業子黃耀銘獲委任為執董。收報0.158元，升4.64%。

破頂股表現

破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.94元，收報4.65元，跌2.92%；科濟藥業（2171）創上市新高，見37.95元，收報37元，升5.11%；先瑞達醫療（6669）創上市新高，見19.36元，收報18.6元，跌1.38%；首創置業（2868）創52周高，見2.74元，收報2.73元，升0.37%；慶鈴汽車股份（1122）創52周高，見2.09元，收報2.03元，升4.1%；中國水務（0855）創52周高，見7.5元，收報7.5元，升3.59%；康達環保（6136）創52周高，見0.84元，收報0.81元，升3.85%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；看通集團（1059）創52周高，見0.9元，收報0.66元，升60.98%；冠均國際（1629）創52周高，見4.72元，收報4.03元，跌5.84%；金川國際（2362）創52周高，見2元，收報1.22元，升16.19%。

破底股方面

破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見2.25元，收報2.25元，跌18.18%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.355元，收報0.385元，升1.32%；花樣年（1777）見52周低0.69元，收報0.71元，跌1.39%；啟明醫療（2500）見52周低37.7元，收報38.15元，跌5.45%；翰森製藥（3692）見52周低21.65元，收報22.2元，跌0.22%；中生製藥（1177）見52周低6.2元，收報6.26元，跌2.95%；恒大汽車（0708）見52周低5元，收報5.18元，跌18.68%；平安好醫生（1833）見52周低51.85元，收報54.35元，跌9.49%；愛康醫療（1789）見52周低7.95元，收報8.06元，跌0.74%；金山軟件（3888）見52周低28.4元，收報28.9元，跌7.22%；大家樂（0341）見52周低14.1元，收報14.1元，跌0.98%。

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