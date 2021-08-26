Alan Levenson指出，聯邦公開市場委員會承諾，在聯儲局改變資產購買規模前將「提前通知」。在聯邦公開市場委員會會議的既定時間表内，他預計作出「提前通知」前需要有跡象表明勞動力市場情況已達致開始縮減買債規模的門檻。

所以他認為，9月22日的議息會議將作出「提前通知」，並於11月3日正式宣布自12月起縮減資產購買規模，但前提是勞動力市場復蘇持續符合聯儲局的預期。

他相信鮑威爾本周的發言或為9月22日的「提前通知」作鋪墊，但不會作出任何具體承諾，其發言或會涵蓋評估勞動力市場的變化迄今為止是否已達到「實質性進一步進展」的標準，以及討論相關決策的風險管理考量因素。

更廣泛而言，是次發言或會是強調逐漸减少資產購買規模並不等於會在一定期限内加息，加息仍需達到一定條件，即「勞動力市場情況已達到與委員會評估的充分就業水平，以及通脹升至2%，並有望在未來略高於2%」。

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