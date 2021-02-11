MIRROR 12子於發布會上試玩GALAXY Z Fold3 及Flip3 的自拍功能，表示將手機摺疊即可輕鬆自拍。

三星與Thom Browne 合作推出的限量版 Galaxy Z Fold3 及 Z Flip3 5G Thom Browne Edition 於今日早上接受預訂30分鐘後已全數售罄。

新機Galaxy Z Fold3 使用屏幕下鏡頭，並使用7.6吋屏幕顯示完整畫面，為全球首部配備屏下鏡頭的摺疊手機。

兩部摺疊新機於今日起預售，並於9月10日公開發售。預訂優惠期內，購Galaxy Z Fold3 即可獲贈無線耳機Galaxy Buds Live （建議零售價1,498元）。兩部摺疊新機於預訂期內亦附送一年屏幕保障、Trade-in 優惠及其他娛樂體驗等。

Galaxy Z Fold3 售價由14,598至15,398元，配置分為12GB RAM + 256GB ROM 及 12GB RAM + 512GB ROM 。Galaxy Z Flip3 售價則為8,298元，配置為8GB RAM + 256GB ROM。

記者：鄺海盈

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