副總裁詹忠表示，現時中人壽的互聯網業務以自營業務為主，外部業務合作佔比較低，惟對外部合作秉持積極開放共贏態度，篩選一些優質的平台合作，公司在積極探索互聯網業務，冀以此提高效率。最近監管部門全方位治理整頓互聯網保險的市場亂象，他相信這能淨化互聯網保險市場，而中人壽今年上半年以監管口徑計的互聯網保費有約118億元人民幣。

個險銷售人力截至上半年底為115萬人，較去年底降21.12%，詹忠相信，代理人規模未來不會出現較大幅增長，但公司會着重隊伍結構，向數字化方向發展。

記者：胡學能

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