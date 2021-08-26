中人壽：行業處於陣痛期 市場潛利潤巨仍大有可為
文章日期：2021年8月26日 13:11
中國人壽（2628）今年上半年新業務價值，按年跌19.04%至298.67億元人民幣。中國人壽總裁蘇恒軒表示，上半年全球疫情仍在持續演變，外部不穩定因素較多，國內經濟恢復仍不均衡，居民消費意願降低，故在疫情影響下，居民對長期大的支出，非必要的消費開支更謹慎，所以上半年壽險行業都面臨大壓力。但他指，目前面臨的短期挑戰屬陣痛期，仍然看好中國經濟長期向好的發展態勢，國家最近推出一系列政策，亦有利保險業發展，中國壽險市場潛利潤巨大，行業仍處於大有可為、戰略發展的機遇期，長期向好發展的趨勢沒變。
副總裁詹忠表示，現時中人壽的互聯網業務以自營業務為主，外部業務合作佔比較低，惟對外部合作秉持積極開放共贏態度，篩選一些優質的平台合作，公司在積極探索互聯網業務，冀以此提高效率。最近監管部門全方位治理整頓互聯網保險的市場亂象，他相信這能淨化互聯網保險市場，而中人壽今年上半年以監管口徑計的互聯網保費有約118億元人民幣。
個險銷售人力截至上半年底為115萬人，較去年底降21.12%，詹忠相信，代理人規模未來不會出現較大幅增長，但公司會着重隊伍結構，向數字化方向發展。
記者：胡學能
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