旭輝中期純利錄36.03億元人幣 大悅城地產多賺4.35倍
文章日期：2021年8月26日 13:02
多隻內房股公布中期業績，其中旭輝（0884）上半年純利為36.03億元（人民幣，下同），按年升7%。每股盈利為0.44元，派中期息每股10分。
集團期內總收入達363.73億元，較去年同期230.22億元大增58%；核心淨利潤按年升4.8%至33.46億元，淨利率為9.2%。毛利約75.25億元，增加27.5%。至於上半年合同銷售金額為1362億元，而已確認收入則同比升58%至364億元。
集團透露，截至今年7月底止，已實現合同銷售金額為1570.3億元，佔今年全年目標的59%；預計下半年可售資源約2600億元。
大悅城地產（0207）中期則多賺4.35倍至6.13億元；每股盈利升至4分，不派息。集團上半年營業收入總額為46.721億元，同比增長32.5%；其中投資物業租金及相關服務收入升21.9%至19.877億元。
至於集團期內溢利為9.506億元，按年升1.14倍；剔除投資物業稅後公允價值變動及匯率變動影響，核心淨利潤約為7.14億元，同比增長421.1%。截至今年6月底止，集團實現合同銷售約122.164億元，合同面積311,767.4平方米，分別較上年同期增長78.6%和54.1%。
其他報道
恒指半日跌369點或1.4% 科指跌2.4% 北水連續第2日流出
申洲國際上半年盈利倒退11% 中期息多派18%每股1.06元
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 見11年8個月新低
穆迪評估能否獲「政府支持」 將信達、長城等列「下調」觀察名單