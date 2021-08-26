中海油服: 下半年鑽井及工作量高於上半年
文章日期：2021年8月26日 12:56
中海油田服務（2883）上半年業績受到鑽井服務下跌影響，下跌53.2%，董事長兼首席執行官趙順强今早在業績簡布會上表示，鑽井服務的表現，受疫情影響致工作量下滑所拖累，但業界在油井的投活動已開始反彈，國內在這方面總體平穩及緩慢上升，國際市場的設備使用率則仍有不足。首席財務官程曉潔補充，隨著現時工作量高於上半年，料下半年的收入及盈利高於上半年。
該集團在上半年業績顯示，資本性支出達11.27億元人民幣，按年增加19.7%，程曉潔指出，下半年方面資本性支出會適當地上升，會高於上半年，主要在LNG工作船及更新改造平台作出投入。趙順强更稱，至今已有兩條LNG工作船投入運作，未來會有更多LNG工作船運作，對減碳方面利多於弊，但是LNG只是過渡性能源，將來是轉用氫、氨、太陽能還是風能，他們目前還是會研究及跟進。單計LNG工作船，他估計比傳統工作船減碳排放20%至30%。
趙順强進一步說，油價已回到相對中高水平，今年開發油田增多同時，行業仍處於供過於求，不排除個別國家有業界整合。第三、四季油田服務使用情況會升高，但仍稍差，半潛工作船的使用情況與國際走勢一致。可見未來，驅動集團增長的動力源自技術服務領域，現時技術服務收入只佔整體收入約45%，他們會在追求國際化發展時，因應海外業務技術服務收入佔比低並以鑽井服務為主的情況，推動一體化服務及區域性發展，增加來自服務性及技術化業務的收入，同時降低成本。
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