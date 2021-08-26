資源股向好，鋁價創10年新高，中鋁（2600）及宏橋（1378）升7%及1.2%。基本因素和產能應以宏橋較佳，但近期反而是中鋁強得多，再試區間高位，若能突破、在基本因素配合下是有力再上的。只是現時市況之波動，令一般資金都不敢入市，大家都審慎較難破位。現在炒作更多是一些偏門一些的股份，如東岳（0189）、東方電氣（1072）等氫概念股，又或是浮法玻的中國玻璃（3300）、洛陽玻璃（1108）等。

消費品股表現不錯，農夫山泉（9633）和蒙牛（2319）績後均有好表現，齊升逾2%。農夫山泉業績勝預期，收入、盈利和毛利率均交足功課。但股價仍是衝高回落，一方面是估值仍偏貴，今明兩年市盈率達55倍和50倍，另外就是全解禁在即，上市時由內資股轉換為H股的45.88億股股份將解禁，成本很低，說不定會有投資者提前出逃。

從股價角度看，過去一段時間主要在40元至45元上落，這是市場給予的合理值。新一波解禁主要是來自大股東及相關人士，拋售與否視乎其資金需求。正常來說，較大機會透過配售進行，當然也會有折讓。筆者估計30元至35元就算談不上鑽石底也有很強支持，若農夫山泉失守40元，筆者覺得可以分段趁低收集作中線持有。

張兆聰

明報首席評論員