恒指半日跌369點或1.44%，報25324點，成交金額763億元；國指跌160點或1.76%，報8915點。恒生科技指數收報6303點，跌2.41%。

藍籌11隻升，44隻下跌，3隻無升跌。蒙牛（2319）升2.51%，收報44.9元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；瑞聲（2018）跌12.17%，收報41.15元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌5.95%，收報113.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。

恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報46.5元，升5.56%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報41.15元，跌12.17%。

恒指10天線(25620.77點)得而復失；科指下試10天線(6262.41點)，受制於20天線(6510.24點)。

北水南下合計淨流出11.16億元，較上日增加56.36%，連續第2日流出，累計流出18.3億元。南水北上合計淨流出2.28億元人民幣，終止連續3日流入

中央財辦副主任：不搞殺富濟貧，共同富裕不是平均主義。科技股續跌，騰訊（0700）收報469.6元，跌1.05%；阿里巴巴（9988）收報161.2元，跌1.77%；美團（3690）收報222.6元，跌1.94%。

維信金科（2003）上半年扭虧，中期息連特別息派0.2元。收報5.7元，升7.95%。

多間公司公布業績，績前表現如下，石藥集團（1093）收報10.4元，跌0.57%；中石油（0857）收報3.15元，升0.32%；中國平安（2318）見52周低61.6元，收報61.6元，跌2.99%；申洲國際（2313）收報163.9元，跌4.1%。

其他非藍籌業績股表現如下，小鵬汽車（9868）收報155.3元，跌2.33%；眾安在綫（6060）收報35.8元，跌1.92%；時代天使（6699）收報380.4元，跌3.7%；旭輝（0884）收報5.15元，跌3.01%。

蘇創燃氣（1430）：獲華潤燃氣（1193）提私有化。蘇創燃氣（1430）收報2.31元，跌4.94%；華潤燃氣收報46.55元，跌3.02%。

華潤置地（1109）中期純利升15.4%，中期息0.173元。收報27.6元，無升跌。

華潤萬象生活（1209）中期純利升1.3倍，不派息。收報40.2元，跌3.6%。

恒大（3333）發盈警，料上半年少賺最多近四成。見52周低4.23元，收報4.26元，跌6.58%。

蒙牛（2319）上半年盈利倍增，賺29億人幣。收報44.9元，升2.51%。

小米（1810）另覓收購對象，恒大汽車（0708）股價曾插兩成，見52周低5元，收報5.39元，跌15.38%。

小米中期經調整盈利升近1.2倍，不派息，次季淨利增83%，勝預期。收報24.4元，跌3.75%。

奈雪的茶（2150）上半年扭虧為盈賺4820萬人幣。收報11.14元，升8.37%。

TVB（0511）上半年虧損2.84億不派息，廣告收入增三成。收報6.64元，跌5.82%。

銀建國際（0171）料中期虧損擴大至2.5億。收報0.58元，無升跌。

中信銀行（0998）半年多賺13.7%不派息，淨息差收窄。收報3.54元，跌0.56%。

黃永幟全數沽售龍皇集團（8493）10%持股套現255萬。收報0.156元，跌3.7%。

美圖公司（1357）中期經調整利潤增34%，不派息。收報1.77元，跌3.28%。

易鑫（2858）上半年經調整淨利潤7199萬元人民幣，轉虧為盈。收報1.62元，跌5.81%。

佳兆業（1638）半年多賺8.5%，息增33%至0.04元。收報2.51元，升8.66%。

海通國際（0665）中期升1.07倍至10.8億，息9仙。收報2.25元，升0.45%。

快手（1024）中期虧損按年收窄4.9%，不派息。收報69.9元，跌9.81%。

交銀國際（3329）中期按年多賺近一倍，不派息。收報1.71元，無升跌。

稻草熊（2125）上半年經調整盈利升五成，不派中期息。收報5.35元，升4.7%。

美聯工商舖（0459）上半年扭虧，不派息，黃建業子黃耀銘獲委任為執董。收報0.153元，升1.32%。

破頂股表現

破頂股包括，新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.94元，收報4.66元，跌2.71%；先瑞達醫療（6669）創上市新高，見19.36元，收報18.56元，跌1.59%；首創置業（2868）創52周高，見2.73元，收報2.73元，升0.37%；慶鈴汽車股份（1122）創52周高，見2.09元，收報2.04元，升4.62%；中國水務（0855）創52周高，見7.5元，收報7.44元，升2.76%；康達環保（6136）創52周高，見0.84元，收報0.84元，升7.69%；看通集團（1059）創52周高，見0.9元，收報0.71元，升73.17%；冠均國際（1629）創52周高，見4.72元，收報4.39元，升2.57%。

破底股方面

破底股包括，易居企業（2048）創上市新低，見2.34元，收報2.38元，跌13.45%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.355元，收報0.38元，無升跌；花樣年（1777）見52周低0.69元，收報0.7元，跌2.78%；啟明醫療（2500）見52周低37.8元，收報38元，跌5.82%；翰森製藥（3692）見52周低21.65元，收報21.95元，跌1.35%；恒大汽車（0708）見52周低5元，收報5.39元，跌15.38%；平安好醫生（1833）見52周低53.25元，收報53.3元，跌11.24%；大家樂（0341）見52周低14.1元，收報14.12元，跌0.84%；中國平安（2318）見52周低61.6元，收報61.6元，跌2.99%；靈寶黃金（3330）見52周低0.93元，收報0.93元，跌1.06%；招金礦業（1818）見52周低6.06元，收報6.14元，升0.99%。

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