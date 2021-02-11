鄭志剛、李家傑等先後加持 日日煮以SPAC方式赴美上市
文章日期：2021年8月26日 12:12
本地飲食及生活品牌Day Day Cook（日日煮）宣布，已與美國SPAC公司Ace Global Business Acquisition Limited簽訂合併協議，並即將赴美上市。Ace計劃以私募投資公開股票（PIPE）方式融資約3000萬至4000萬美元（約2.334億至3.112億港元）；若未有股東贖回，合併後公司估值約為3.77億美元（約29.33億港元），並將從Ace信託帳戶獲得4690萬美元（約3.64億港元）現金。
日日煮創辦人兼首席執行官朱嘉盈表示，過去兩年，集團拓展RTH、RTC和植物性食品市場；按照市場趨勢，即食（RTH）、即煮（RTC）食品的市場滲透率將會繼續加深，預計集團的收入將在未來幾年迅速增加。集團將進一步發展其新的RTH和RTC產品線，並專注於發展高潛力的植物性食品，料相關產品比例將大幅增加。
翻查資料，日日煮自2012年創辦以來，已先後獲阿里巴巴創業者基金、新世界（0017）副主席鄭志剛等注資，另恒地（0012）聯席主席李家傑私人投資基金今年初則領投，為日日煮完成2500萬美元（約1.937億港元）C1輪融資。
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