申洲解釋，中期盈利下跌主要原因為其他收入因政府獎勵減少而明顯下跌，以及滙兌虧損較上年同期增加所致。

上半年運動類產品銷售額約80.7億元，增長7.4%，增長主要來自歐洲市場和美國市場對運動類服裝需求上升。休閒類產品銷售額升15%至22.06億元，主要來自中國市場休閒類服裝需求增加所致。內衣類產品銷售額按年增長25.6%至7.82億元，主要來自日本市場對內衣採購需求增加所致。

期內毛利約為33.72億元，按年升6.8%，毛利率約29.7%，較去年同期下降1.2個百分點。

申洲今日中午收報163.9元，跌4.1%，半日成交4.61億元。

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