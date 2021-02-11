申洲國際上半年盈利倒退11% 中期息多派18%每股1.06元
文章日期：2021年8月26日 12:01
申洲國際（2313）公布，截至今年6月底止半年銷售額113.68億元（人民幣，下同），按年升11.1%；中期盈利跌11.4%至22.27億元，每股盈利1.48元，派中期息每股1.06元，較去年同期多17.8%。
申洲解釋，中期盈利下跌主要原因為其他收入因政府獎勵減少而明顯下跌，以及滙兌虧損較上年同期增加所致。
上半年運動類產品銷售額約80.7億元，增長7.4%，增長主要來自歐洲市場和美國市場對運動類服裝需求上升。休閒類產品銷售額升15%至22.06億元，主要來自中國市場休閒類服裝需求增加所致。內衣類產品銷售額按年增長25.6%至7.82億元，主要來自日本市場對內衣採購需求增加所致。
期內毛利約為33.72億元，按年升6.8%，毛利率約29.7%，較去年同期下降1.2個百分點。
申洲今日中午收報163.9元，跌4.1%，半日成交4.61億元。
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