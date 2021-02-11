港元現報7.7846元貶值8點子，曾貶值最多14點子，報7.7852元，亦曾升值最多13點子，報7.7825元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌報0.03753%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.04089%；2星期HIBOR跌0.21點子至0.04875%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.12點子至0.14064%；6個月期HIBOR跌0.42點子至0.24811%；12個月期HIBOR跌0.44點子至0.34982%。

美元指數現報92.879升值0.054點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.08888%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0262%，連續4日收窄，利差是2021年8月13日後最低，當日差距為-0.0272%。

對上一次連續4日收窄，是2021年8月12日，當日利差報-0.0296%。

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