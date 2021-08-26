報道指，8月中旬騰訊互娛成立企鵝電競產品中心，將全面負責企鵝電競的產品研發和運營推廣工作。企鵝電競產品中心總經理為黃凌冬，同時還兼任虎牙的董事長職位。在本次調整中，遊戲直播業務部被撤銷，相關組織及團隊平移至企鵝電競產品中心、T產品中心，IEG戰略管理中心。

今年7月中，內地市場監管總局否決鬥魚與虎牙合併，稱交易將強化騰訊在中國境內遊戲直播市場上的支配地位，具有排除、限制競爭效果。市場監管總局在公告中稱，從活躍用戶數來看，虎牙和鬥魚合計市場佔有率達80%以上。

2019年，騰訊互娛為了協調虎牙和鬥魚愈演愈烈的「內耗」，在內部成立遊戲直播業務部，由殷婷擔任總經理職位。這個部門的主要任務就是平衡虎牙、鬥魚和企鵝電競三家的內耗，限制平台之間天價無序挖角主播的行為。

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